В Перми осудили 18-летнего курьера дистанционных мошенников Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по делу о мошенничестве, фигурантом которого стал 18-летний местный житель. Он признан виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде было установлено, что в ноябре 2025 года участники преступной группы обманным путём убеждали пожилых людей передать им свои сбережения. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что для обеспечения сохранности их денег нужно задекларировать средства. После этого к потерпевшим приезжал курьер, забирал деньги и переводил их на счета, контролируемые преступниками.

Жертвами мошенников стали пять человек, у которых было похищено более 1,3 млн руб.

На судебном заседании молодой человек признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшим. Он вернул 615 тыс. руб.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил его к трём годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора Свердловского района Перми о компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.