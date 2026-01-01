В Перми осудили 18-летнего курьера дистанционных мошенников
Свердловский районный суд Перми вынес приговор по делу о мошенничестве, фигурантом которого стал 18-летний местный житель. Он признан виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В суде было установлено, что в ноябре 2025 года участники преступной группы обманным путём убеждали пожилых людей передать им свои сбережения. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что для обеспечения сохранности их денег нужно задекларировать средства. После этого к потерпевшим приезжал курьер, забирал деньги и переводил их на счета, контролируемые преступниками.
Жертвами мошенников стали пять человек, у которых было похищено более 1,3 млн руб.
На судебном заседании молодой человек признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшим. Он вернул 615 тыс. руб.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил его к трём годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора Свердловского района Перми о компенсации морального вреда в пользу потерпевших.
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