Ещё одна дождливая неделя ожидает жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Синоптики прогнозируют дождливую неделю в Пермском крае. Об этом сообщили эксперты проекта «Метеоролог и я».

Метеорологи утверждают, что неделя будет тёплой, но с ежедневными осадками. В понедельник, 15 июня, ожидается дождь разной интенсивности и повышение температуры до +18…+23 °.

Во вторник, 16 июня, к дождю присоединятся грозы, температура воздуха днём поднимется до +19…+24°.

В среду дожди будут только на северо-востоке, в четверг осадки с грозами вновь пройдут во многих районах. Днём температура поднимется до +20…+25 °.

В пятницу больше всего дождей ожидается в южных и центральных районах края. Температура воздуха днём +18…+23 °.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в выходные погода останется примерно такой же. Дожди и грозы продолжатся, однако на севере региона в воскресенье осадки могут прекратиться из-за прихода антициклона. Днём температура будет колебаться в пределах +20…+25°С. На протяжении всей недели в некоторых районах края возможны сильные дожди из-за медленного движения кучево-дождевых облаков. При этом распределение осадков будет неравномерным.

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