Выдано разрешение на строительство новой школы в центре Перми Проект переходит в активную фазу Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Елены Ермолиной

Выдано разрешение на строительство новой школы у Центрального рынка Перми, об этом сообщила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, отметив, что теперь проект переходит в активную фазу.

Новая школа сможет принять 1050 учеников из Ленинского района. В рамках федерального проекта «Школа Минпросвещения» здесь будут углубленно преподавать математику, информатику, физику, химию и биологию. Также планируется создать спортивную инфраструктуру и благоустроенную территорию для детей. Ранее «Новый компаньон» писал, что контракт на создание проектной документации, проведение инженерных изысканий и возведение здания общеобразовательного учреждения заключён с ООО «Кинетика» на 1 млрд 416,1 млн руб.

«В логике комплексного развития стала возможной реализация важного проекта: строительство школы в Ленинском районе Перми. Территория в границах улиц Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского долгое время оставалась сложной с градостроительной точки зрения. Изначально это были разрозненные земельные участки с разными типами собственности. В таких условиях разместить социальный объект было практически невозможно, но все вопросы были решены», — прокомментировала Ермолина.

Напомним, территория вокруг Центрального рынка в Перми обновляется по принципу комплексного развития территорий (КРТ). Здесь реализуется несколько взаимосвязанных проектов: группа компаний «ПМД» застраивает участок по ул. Пушкина, а группа компаний «Талан» занимается бывшим рынком «Гача». Девелопер «Ингрупп» по договору КРТ работает на участке, ограниченном ул. Эпроновской, Баковым переулком и ш. Космонавтов. Кроме того, планируется создание Александровского сквера на месте бывшей инфекционной больницы, а совместно с краевым минтрансом ведётся работа над транспортным моделированием. В будущем эта часть города должна превратиться в многофункциональный район с развитой инфраструктурой в шаговой доступности.

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