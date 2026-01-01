С 1 июня в Прикамье принимают заявления от работающих родителей на возврат части НДФЛ

Константин Долгановский

С 1 июня в Пермском крае стартовал прием заявлений на новую государственную поддержку для семей с детьми. Теперь работающие родители могут вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который был удержан с их заработной платы. Выплата предоставляется семьям, в которых воспитываются двое и более детей до 18 лет, а также семьям, где есть студенты очной формы обучения до 23 лет.

Заявление можно подать в офисах МФЦ, отделениях Социального фонда России (СФР) или онлайн через портал «Госуслуги». Государство пересчитает подоходный налог, уплаченный с зарплаты родителей за 2025 год, по ставке 6%, вместо стандартных 13%. Разница будет возвращена на банковскую карту.

В Социальном фонде РФ по Пермскому краю сообщили, что при рассмотрении заявлений будет проведен анализ официальных доходов семьи за 2025 год, включающих заработную плату, доходы по гражданско-правовым договорам, от предпринимательской деятельности и частной практики, пенсии, стипендии и другие источники. Также будет оценено всё движимое и недвижимое имущество семьи и учтено денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Выплата будет назначена, если среднедушевой доход семьи (сумма всех официальных доходов за год, деленная на 12 и количество членов семьи) не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Заявления на выплату за 2025 год принимаются с 1 июня по 1 октября 2026 года. В дальнейшем родители смогут обращаться за возвратом налога ежегодно в тот же период — с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным.

