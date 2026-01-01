В Чайковском осудили похитителя денег с банковских счетов 44 человек

Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Чайковский городской суд Пермского края вынес приговор 25-летнему жителю Удмуртии, который похищал деньги с банковских счетов граждан. Его признали виновным в краже (ст. 158 УК РФ) и незаконном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Молодой человек создал ВКонтакте несколько фальшивых страниц, таких как «Магазин Золотой», «Ювелирное Золото» и «585 Золотой». С этих аккаунтов он рассылал сообщения о выигрыше, убеждая людей отправить данные своей банковской карты и код подтверждения для получения приза. Доверчивые пользователи, не подозревая обмана, делились конфиденциальной информацией. Злоумышленник использовал эти данные для доступа к личным кабинетам банков и кражи денежных средств. В результате его действий пострадали 44 человека.

Ранее мужчина уже был судим, и на момент совершения преступлений у него оставалось неотбытое наказание.

С учетом предыдущих судимостей и новых преступлений, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. На осужденного также возложили определенные обязанности и назначили штраф 200 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

