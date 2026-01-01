Работу летних кафе в Перми официально продлили до 1 ноября И запретили размещать движимые объекты на газонах, цветниках, детских площадках

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы одобрены изменения в Правила благоустройства, которые затрагивают основные понятия, общие требования к содержанию территорий, объектов и элементов благоустройства, а также порядок использования общественных пространств.

Согласно новым правилам, запрещается сжигание отходов производства и потребления, включая мусор и растительные остатки при уходе за газонами, цветниками и древесно-кустарниковыми посадками (исключение — лесосечные работы в пределах городского лесничества; отсыпка склонов оврагов грунтом или другими материалами, в том числе на прибрежных защитных полосах водных объектов.

Также нормы Правил благоустройства были приведены в соответствие с Законом Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» и Земельным кодексом РФ. Например, теперь запрещено размещать движимые объекты на газонах, цветниках, детских площадках и спортивных сооружениях; парковать транспортные средства на озелененных территориях, газонах и детских площадках; мыть транспортные средства, сливать топливо, масла и технические жидкости вне специально отведенных мест, включая открытые водоемы и их берега, а также площади, скверы, парки и места отдыха населения.

Уточнены определения понятий «газоны», «комплексная уборка» и «уборка территории». Газоны теперь определяются как поверхности, покрытые травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью, либо предназначенные для озеленения, ограниченные бортовым камнем (бордюром) или граничащие с территориями, имеющими твердое, мягкое или комбинированное покрытие. Комплексная уборка территории (субботник) — это мероприятия по приведению территории города в порядок весной после таяния снега и осенью. Уборка территории включает регулярную очистку открытого грунта и покрытий от грязи, мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников и другой растительности, снега и льда с последующим вывозом в специально отведенные места.

Еще одно важное изменение — теперь расходы на озеленение должны быть не меньше средств, полученных за снос и повреждение зеленых насаждений.

Кроме того, продлен период размещения сезонных (летних) кафе — с 1 апреля по 1 ноября. Современные разборные конструкции и дополнительное оборудование (обогреватели, пледы, уличные фонари) позволяют эффективно использовать кафе в течение этих месяцев, адаптируясь к изменениям погоды.

По итогам заседания депутаты Пермской городской думы одобрили проект решения. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

