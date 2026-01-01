С 27 мая в Пермском крае ввели особый противопожарный режим Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Главное управление МЧС России по Пермскому краю объявило о введении с 27 мая на части территорий региона особого противопожарного режима. Это решение принято краевым правительством для усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период, когда риск возгораний особенно высок.

На время действия этого режима запрещено: устраивать неконтролируемые сельскохозяйственные палы; сжигать мусор, отходы, траву, листья, ветки и другие растительные остатки на землях сельскохозяйственного назначения, а также в населенных пунктах, включая территории садоводческих и огороднических товариществ.

Особый режим будет действовать до 10 июня в Березниковском, Кизеловском, Горнозаводском, Красновишерском, Соликамском, Чердынском, Александровском, Гайнском, Губахинском, Кочевском, Косинском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском округах.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.