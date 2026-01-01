За сдвинутый памятник подрядчик в Прикамье заплатил 241 тысячу рублей

Сергей Глорио

Судебные приставы взыскали с подрядчика из Суксунского округа Пермского края более 240 тыс. руб. за серьёзные недостатки в выполненной работе.

Как рассказали в ГУФССП по региону, местная жительница заключила договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и установку памятника на могиле родственников. В документе был прописан пункт о недопустимости смещения надгробий при реконструкции. Перед началом работ женщину заверили, что это условие будет соблюдено. Однако в ходе облагораживания участка исполнитель не смог сохранить первоначальную расстановку памятников.

Заказчик потребовал устранить несоответствия. Подрядчик признал претензии, но исправить недостатки не смог. Тогда женщина обратилась в суд.

Иск включал требования о возврате денег, компенсации морального вреда и выплате неустойки. Суд признал претензии обоснованными и обязал ответчика выплатить 241 тыс. руб.

