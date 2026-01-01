Пермское УФАС уличило власти Нытвы в нарушении закона Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское УФАС обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях администрации Нытвенского округа. Ведомство выдало предупреждение местной администрации.

Как пояснили в УФАС, закон о защите конкуренции запрещает унитарным предприятиям (ГУП, МУП) заниматься деятельностью на конкурентных рынках с 2020 года. Исключение составляют организации, работающие в сферах естественных монополий, например, в сфере коммунальных услуг.

Пермское УФАС выяснило, что в 1995 году в Нытвенском округе было основано Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства посёлка Уральский (МУП ЖКХ п. Уральский), которое изначально занималось передачей тепловой энергии и относилось к сфере естественных монополий.

Однако с 2022 года МУП ЖКХ п. Уральский также управляет более чем 30 многоквартирными домами, что является дополнительным видом деятельности предприятия.

Согласно законодательству, доход от дополнительного вида деятельности, не относящегося к исключениям, не должен превышать 10% от общей годовой выручки унитарного предприятия.

Проверка показала, что доход МУП ЖКХ п. Уральский от управления многоквартирными домами составил 33% от общей выручки предприятия за 2025 год.

На основании этого УФАС пришло к выводу, что МУП ЖКХ п. Уральский нарушает установленный законом запрет на занятие деятельностью на конкурентном рынке управления многоквартирными домами.

Важно отметить, что в Нытвенском округе существует конкурентный рынок по управлению жилым фондом.

Пермское УФАС направило администрации Нытвенского округа предупреждение о необходимости прекратить деятельность МУП ЖКХ п. Уральский на рынке управления многоквартирными домами. Администрация должна выполнить это требование до 30 июня 2026 года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.