Прокуратура Прикамья защитила жилищные права инвалида Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Карагайский районный суд удовлетворил иск прокурора района, поданный в интересах местного жителя, обязав администрацию Карагайского муниципального округа предоставить ему вне очереди благоустроенное жилье площадью не менее 24 кв. м по договору социального найма.

В ходе проверки прокуратура установила, что мужчина — инвалид второй группы, страдает тяжелым заболеванием и проживает в съемной квартире. С 2019 года он состоит на учете в местном органе самоуправления как нуждающийся в жилье.

Суд согласился с позицией прокурора, что администрация обязана предоставить жилье гражданину из-за его тяжелого заболевания, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

После вступления решения суда в силу прокуратура будет следить за его исполнением.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.