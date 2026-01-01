В Пермском крае потушили три лесных пожара
С 22 по 25 мая в Пермском крае произошло три лесных пожара, которые успешно ликвидировали лесопожарные бригады, сообщили в минприроды региона.
Первый пожар вспыхнул 22 мая в Косинском лесничестве и охватил площадь 0,25 га.
Второй пожар случился 24 мая в Закамском лесничестве. Огонь распространился на 3 га.
Третий пожар также произошел 24 мая, но уже в Колвинском лесничестве. Его площадь на момент тушения составила 0,01 га.
Все три пожара удалось быстро потушить в течение первых суток. В ликвидации участвовали 39 человек и 23 единицы техники.
Всего с начала сезона в Прикамье произошло 12 лесных пожаров, их общая площадь составила 7,13 га.
На данный момент в лесном фонде Пермского края действующих возгораний нет.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.