В Пермском крае потушили три лесных пожара

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 22 по 25 мая в Пермском крае произошло три лесных пожара, которые успешно ликвидировали лесопожарные бригады, сообщили в минприроды региона.

Первый пожар вспыхнул 22 мая в Косинском лесничестве и охватил площадь 0,25 га.

Второй пожар случился 24 мая в Закамском лесничестве. Огонь распространился на 3 га.

Третий пожар также произошел 24 мая, но уже в Колвинском лесничестве. Его площадь на момент тушения составила 0,01 га.

Все три пожара удалось быстро потушить в течение первых суток. В ликвидации участвовали 39 человек и 23 единицы техники.

Всего с начала сезона в Прикамье произошло 12 лесных пожаров, их общая площадь составила 7,13 га.

На данный момент в лесном фонде Пермского края действующих возгораний нет.

