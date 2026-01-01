В Пермском крае 24 мая ожидаются грозы и усиление ветра
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая местами по краю прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.
В связи с непогодой возможны осложнения в работе систем жизнеобеспечения, включая аварии на объектах ЖКХ, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднения в движении транспорта.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям региона соблюдать меры предосторожности:
— избегать нахождения вблизи линий электропередач и рекламных конструкций;
— при отключении электроснабжения обесточить электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности;
— водителям — соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия;
— пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части и передвижении по улице;
— в период грозы по возможности воздержаться от прогулок и поездок, укрыться в помещении, отключить электроприборы, закрыть окна и форточки; на улице не прятаться под высокими деревьями и отдельно стоящими объектами.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 или 101.
