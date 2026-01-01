Кладовщица из Пермского края выиграла в лотерею 5 млн рублей

Константин Долгановский

Жительница Прикамья стала обладательницей суперприза в размере 5 млн руб. в онлайн-лотерее «Большая 8». Об этом сообщили в пресс-службе бренда государственных лотерей, который курирует Минфин России.

Известно, что женщина около года участвует в различных лотереях. Её предыдущий выигрыш составил 40 тыс. руб. в игре «Пять-о-Пять».

Сейчас победительница обдумывает, как лучше всего использовать средства.

«Мечтаю купить квартиру и поехать с ребёнком на море», — поделилась она своими планами.

