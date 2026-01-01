«Т Плюс» просит пермяков быть осторожными рядом с теплосетевыми объектами Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» напоминают автомобилистов и пешеходов Перми о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры краевой столицы.

«Главная ценность — это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя, и выполняйте все требования техники безопасности. Помните, что дома вас ждут родные и близкие. Будьте осторожны возле теплосетей!» — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Энергетики отмечают, что теплоснабжающая инфраструктура находится в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов, автодорог и тротуаров. Температура сетевой воды в зимний период может превышать 100°С, поэтому пермякам стоит быть максимально внимательными.

Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Это не только опасно для автомобилей, но и может помешать проведению плановых ремонтов. Также не стоит проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя, так как может провалиться грунт.

Также опасно наступать на крышки люков, открывать их и залезать внутрь тепловых камер. Кроме того, запрещено проходить через парящие лужи. Избежать вреда своему здоровью можно с помощью простых правил.

О незакрытых или повреждённых люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98.

