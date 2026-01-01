Филиал «ПМУ» «Уралхима» победил в краевой спартакиаде Росхимпрофсоюза Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Команда филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми стала лучшей в спартакиаде Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза за 2025 год.

В состязаниях по 12 видам спорта в течение года принимали участие 13 команд, которые представляли ведущие организации химической отрасли региона. Среди них филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Перми и Березниках, ПАО «Уралкалий» в Соликамске и Березниках.

Спортсмены филиала «ПМУ» заняли первые места в шести видах спорта: лыжных гонках, гиревом спорте, футболе, шахматах, волейболе и стрельбе. Серебряные медали удалось завоевать в баскетболе и женском волейболе. В плавании, соревнованиях по дартсу и настольному теннису сотрудники предприятия завоевали бронзу.

Команда «Уралкалия» из Соликамска стала серебряным призером спартакиады. Бронзовая награда досталась спортсменам «Уралкалия» из Березников.

Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:

Филиал «ПМУ» уже много лет участвует и побеждает в спартакиаде крайкома Росхимпрофсоюза. Уровень всех команд-участников постоянно растет, и регулярные победы — это признак постоянного улучшения и самосовершенствования спортсменов «ПМУ». Здорово, что «Уралхим» инвестирует в здоровье сотрудников и членов их семей.

«Уралхим» в регионах присутствия выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, помогает своим сотрудникам достигать хороших спортивных результатов, проводя спартакиады между подразделениями предприятий. В филиале «ПМУ» ежегодно проходит заводская спартакиада по 16 видам спорта.

С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» можно познакомиться по ссылке.

