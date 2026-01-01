Проект застройки квартала у Коммунального моста в Перми одобрен градсоветом На территории планируется новый центр притяжения для бизнеса и туризма Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Богуславского ВКонтакте

Проект московского архитектурного бюро «Остоженка» по застройке участка рядом с Коммунальным мостом в Перми был утверждён градсоветом Пермского края. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания региона Сергей Богуславский на своей странице в соцсетях.

По его словам, планируется создание высотного здания, которое станет новым центром притяжения для бизнеса и туризма. Одно из сооружений комплекса будет использоваться как штаб-квартира одной из крупнейших нефтяных компаний.

«Данный проект станет новой градостроительной доминантой не только для центра, но и для всей Перми», — отметил депутат.

Сейчас пост депутата удалён.

Высота будущего здания превзойдет находящийся неподалеку 25-этажный дом по ул. Окулова, 18. Помимо офисных помещений, в проекте предусмотрена жилая недвижимость и объекты общественного назначения.

Историческое здание «Дом Лихачевых с воротами» (ул. Окулова, 12), которое находится на территории, планируют адаптировать под ресторанный объект. Здание представляет собой памятник культуры регионального значения, построенный во второй половине XIX века.

Отметим, проект реализуется в рамках концепции создания современного «даунтауна» в центральной части города. Участок долгое время находился в подвешенном состоянии: ранее здесь планировалось строительство оперного театра, однако позже инициатива была свёрнута.

