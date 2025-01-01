В 2025 году «Т Плюс» восстановила свыше 1,5 тыс. кв. метров асфальта в Лысьве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» восстановили городскую инфраструктуру на участках проведения ремонтных работ тепловых сетей в городе Лысьве. Всего энергетики уложили 1580 кв. м нового асфальта покрытия проезжих частей и пешеходных зон.

«Восстановление инфраструктуры после прокладки и ремонта инженерных сетей является обязательным этапом нашей деятельности. Мы не только приводим объекты в нормативное состояние, но и применяем материалы, повышающие долговечность покрытий и снижающие эксплуатационные риски», — отметил и. о. технического директора — главного инженера Лысьвенских тепловых сетей Никита Федосеев.

После межсезонных работ 2025 года энергетики использовали 403 т асфальта и 350 т щебня для укладки основания дорожного покрытия; восстановили газоны площадью 7,1 тыс. кв. м и засеяли их травой; смонтировали 146 единиц бордюрного камня, из них 97 установлено вдоль пешеходных зон для обеспечения безопасности и организации движения.

В отопительном сезоне 2025/26 тепловую нагрузку в Лысьве несут 15 новых и две модернизированные блочно-модульные котельные. Для их работы энергетики построили 14 км новых трубопроводов, что позволило сократить количество отключений тепла на 26% и уменьшить число дефектов на сетях на 15%.

