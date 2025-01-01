Мосбиржа одобрила выпуск облигаций «Уралкалия» на 200 млрд рублей
Срок обращения облигаций может составлять до 30 лет
Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций ПАО «Уралкалий» на общую сумму 200 млрд руб. или эквивалент в иностранной валюте. Об этом сообщил сам эмитент.
Срок обращения облигаций может составлять до 30 лет.
Ранее, в августе 2015 года, Московская биржа зарегистрировала первую бессрочную программу «Уралкалия» объёмом 100 млрд руб., пишет RusBonds. В рамках этой программы было размещено семь выпусков облигаций на общую сумму 86,2 млрд руб., из которых шесть уже погашены. В обращении остался один выпуск на 1 млрд руб. с погашением в 2028 году.
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. Основные производственные мощности компании расположены в Пермском крае, в городах Соликамск и Березники. Ежегодная производственная мощность компании составляет около 13 млн тонн хлористого калия.
