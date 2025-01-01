Мосбиржа одобрила выпуск облигаций «Уралкалия» на 200 млрд рублей Срок обращения облигаций может составлять до 30 лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций ПАО «Уралкалий» на общую сумму 200 млрд руб. или эквивалент в иностранной валюте. Об этом сообщил сам эмитент.

Срок обращения облигаций может составлять до 30 лет.

Ранее, в августе 2015 года, Московская биржа зарегистрировала первую бессрочную программу «Уралкалия» объёмом 100 млрд руб., пишет RusBonds. В рамках этой программы было размещено семь выпусков облигаций на общую сумму 86,2 млрд руб., из которых шесть уже погашены. В обращении остался один выпуск на 1 млрд руб. с погашением в 2028 году.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. Основные производственные мощности компании расположены в Пермском крае, в городах Соликамск и Березники. Ежегодная производственная мощность компании составляет около 13 млн тонн хлористого калия.

