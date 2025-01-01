На директора школы в Прикамье завели дело за грибок в учебном заведении И протекающую крышу Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Октябрьского района провела проверку после публикации в интернете сведений о нарушениях в работе МКОУ «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа». В рамках надзорных мероприятий, в которых участвовал специалист Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в школе действительно были обнаружены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В частности, в помещениях школы были найдены следы протекания кровли, частичного отслоения и шелушения краски, а также поражения грибком.

Здание школы было введено в эксплуатацию в 2019 году, и с начала 2019-2020 учебного года его кровля протекала во время дождей в весенне-осенний период. Однако должностные лица школы и администрации Октябрьского округа не принимают достаточных мер для устранения этих технических недостатков, что нарушает права учащихся на безопасные условия обучения и воспитания.

По результатам проверки главе администрации Октябрьского округа было направлено представление. В отношении же директора школы было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, которое передано на рассмотрение в Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Контроль за рассмотрением актов прокурорского реагирования и устранением выявленных нарушений остается за органами прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.

