С начала года на пожарах в Прикамье погибли 130 человек

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае с начала 2025 года произошло 3593 пожара, погибли 130 человек, пострадали 283. Более 30% пожаров (1110 случаев) были связаны с нарушениями эксплуатации электрооборудования. На таких пожарах погибло 35 человек, получили травмы 94 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, отметив, что впервые за несколько десятилетий в Пермском крае выходят на первый план именно «электропожары».

Их основными причинами являются: перегрузка сети (использование удлинителей с недостаточным сечением кабеля, включение нескольких мощных приборов в одну розетку, временная проводка перегревается, изоляция воспламеняется); короткие замыкания (соприкосновение проводов без изоляции, плохие контакты, скрутки, окисленные соединения, перегрев розеток из-за неплотных контактов); неисправность приборов.

В МЧС советуют выбирать удлинители с сечением кабеля не менее 1,5 мм² и мощностью не менее 3,6 кВт, с предохранителем; следить за плотностью контактов, не перегружать розетки; не использовать самодельные нагреватели, скрутки, повреждённые аккумуляторы; устанавливать нагревательные приборы на негорючие подставки; регулярно проверяйте состояние электропроводки.

«Соблюдение правил безопасности особенно важно в новогодние праздники из-за повышенной нагрузки на электросети», — отметили в министерстве.

