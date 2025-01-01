Прикамцы потратили на ювелирные украшения 3,8 млрд рублей В масштабах всей страны совокупный оборот ювелирного рынка составил 347 млрд рублей Поделиться Твитнуть

За первые девять месяцев 2025 года жители Пермского края потратили на ювелирные украшения 3,8 млрд рублей. По данным аналитического центра SOKOLOV, оборот ритейлеров в регионе вырос на 13% и достиг 2,5 млрд рублей, что соответствует общему росту рынка ювелирных изделий в Пермском крае — также на 13%. Об этом пишет «Рифей».

В масштабах всей страны совокупный оборот ювелирного рынка составил 347 млрд рублей. В Пермском крае отмечается рост среднего чека при покупке украшений: он увеличился на 15% и достиг 8 218 рублей. Для сравнения, средний чек по России — 9 935 рублей.

Аналитики называют ключевыми факторами роста усиление потребительского спроса и расширение роли онлайн-торговли. Доля онлайн-продаж на ювелирном рынке выросла до 29%, из них 12,7% пришлось на маркетплейсы.

