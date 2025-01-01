На пятом этаже пермского ЦУМа появятся офисы И будет установлено панорамное остекление Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Владелец пермского ЦУМа Александр Кириленко планирует превратить закрытый для посетителей пятый этаж в офисные помещения. Площадь новой зоны составит около 1,5 тыс. кв. м, об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам Кириленко, это идеальное место для офисов: центр города, удобная транспортная доступность и великолепный вид на Пермь. Бизнесмен также сообщил, что на пятом этаже будет установлено панорамное остекление, подобное уже реализованному на третьем и четвертом этажах здания. Кроме того, он планирует привлечь в ЦУМ крупного арендатора.

Напомним, Александр Кириленко приобрел здание четыре года назад. В 2022 году стало известно о его намерении реконструировать актив. Планировалось превратить торговый центр в арт-кластер и площадку для региональных брендов. На крыше предполагалось разместить ресторан и смотровую площадку, а во внутреннем дворе — спортивную зону и амфитеатр. Однако в 2023 году проектная документация по реконструкции ЦУМа была отклонена экспертами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.