За год в Перми «гаражной амнистией» воспользовались более 3 тысяч человек

Константин Долгановский

По данным городского департамента земельных отношений, в 2025 году благодаря «гаражной амнистии» было зарегистрировано 3102 земельных участка под гаражами. Этот показатель оказался ниже, чем в предыдущем году, когда было оформлено право собственности на 3916 объектов. В ведомстве связывают снижение числа регистраций с тем, что многие владельцы уже воспользовались своим правом на упрощённое оформление земли.

Одновременно продолжается процесс подготовки участков к предоставлению. Для 3118 объектов были изданы распоряжения о предварительном согласовании, что необходимо, если участок ранее не был учтён в кадастре. После получения распоряжения собственники обращаются к кадастровым инженерам, которые подготавливают межевой план. Затем участок ставится на кадастровый учёт и оформляется в собственность.

В 2025 году «гаражной амнистией» активно пользовались владельцы гаражей из крупных гаражно-строительных кооперативов. Земельные участки оформили 10 таких кооперативов. Каждый из них насчитывает от 20 до 50 гаражей, и большинство владельцев уже получили необходимые документы. В упрощённом порядке оформление земли прошло для более 450 владельцев.

