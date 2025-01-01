Мосгорсуд подтвердил приговор владельцу и экс-руководителям пермского завода «Телта» Они по-прежнему не признают вину Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы владельца АО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, бывшего директора Алексея Высокова и главного бухгалтера завода Елены Гришиной. Приговор первой инстанции остался в силе. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее Савеловский суд Москвы признал всех троих виновными в мошенничестве, связанном с хищением более 33 млн руб., выделенных на выполнение гособоронзаказа по поставкам полевых телефонов. По версии следствия, Морозов, Высоков, Гришина и военпред Алексей Пальмов предоставили ложные сведения о стоимости комплектующих и использовали более дешевые китайские детали вместо предусмотренных контрактом.

С обвинением согласился только Пальмов, который получил условный срок. Морозов был приговорен к семи годам лишения свободы, Высоков и Гришина — к семи с половиной годам колонии общего режима. Они не признали вину, утверждая, что контракт был убыточным для предприятия, а использование китайских деталей было невозможно. В апелляционных жалобах они также отрицали факт хищения средств.

