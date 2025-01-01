В Прикамье изъяли более 2,6 тонны небезопасной плодоовощной продукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В управлении Роспотребнадзора Пермского края сообщили об итогах мониторинга качества и безопасности плодоовощной продукции за 9 месяцев 2025 года.

С января по сентябрь специалисты провели контрольные мероприятия на 832 объектах, связанных с производством, общественным питанием и торговлей плодоовощной продукцией.

В процессе проверок были выявлены случаи отсутствия необходимых документов, подтверждающих соответствие продукции установленным стандартам; недостаток полной и достоверной информации о продукции, а также отсутствие маркировки. Кроме того, обнаружено несоблюдение условий хранения, а также отсутствие приборов для контроля этих параметров на складах.

Для оценки качества и безопасности была исследована 1201 проба плодоовощной продукции, из которых 1,8% не соответствовали стандартам.

Анализ содержания токсичных элементов и радионуклидов показал, что они находятся в пределах допустимых норм.

В связи с выявленными нарушениями были приняты административные меры. Составлены протоколы об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности.

Из оборота было изъято 89 партий продукции, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза 021/2011 («О безопасности пищевой продукции») и 022/2011 («О маркировке пищевой продукции»), общим весом 2612,174 кг.

С целью профилактики нарушений проводятся визиты к контролируемым лицам. При обнаружении несоответствий выдаются предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

