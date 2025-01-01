В Перми поймали очередного курьера, участвовавшего в мошенничестве Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в мошеннической схеме. Он подозревается в совершении преступлений, связанных с обманом граждан.

Пострадавшей стала пенсионерка 1951 г.р., проживающая в Свердловском районе. Ей позвонил якобы оператор сотовой связи и сообщил о необходимости продления договора. В ходе разговора женщину убедили назвать номер паспорта. Затем ей позвонил «следователь ФСБ», который заявил о несанкционированных переводах средств с её счетов за границу. Лжесиловик убедил пенсионерку собрать все деньги и передать их курьеру для декларирования. В результате обмана женщина лишилась 460 тыс. руб. Только через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого в момент перевода похищенных денег на криптокошелек его кураторов. Молодой человек нашел объявление о «подработке» в одном из мессенджеров. Он ездил к обманутым людям, забирал у них наличные и переводил средства на указанные счета. За каждый эпизод он получал от 7 до 9 тысяч рублей вознаграждения.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен ещё к трем аналогичным случаям мошенничества в Чусовом, Добрянке и Лысьве. Общий материальный ущерб для потерпевших составил около 1,3 млн руб.

По факту преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.

