Уменьшилось число незарегистрированных в новостройках Прикамья квартир 

За 2025 год число объектов недвижимости в новостройках Пермского края, на которые не было оформлено право собственности, уменьшилось на 41%. Таким образом, количество таких объектов сократилось более чем на 2 тыс., сообщили в региональном управлении Росреестра.

Оставшиеся 3109 объектов, данные о которых отражены в Едином государственном реестре недвижимости, включают квартиры, машино-места и кладовые помещения. Четверть из них расположены в домах, которые были введены в эксплуатацию с 2018 по 2023 год.

Некоторые объекты фактически остались в собственности застройщика и не были реализованы, поясняет Елена Передернина, руководитель отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве. Остальные переданы по акту приема-передачи дольщикам. Важно, чтобы право собственности на недвижимость было зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр недвижимости. Регистрация в Росреестре – это единственный способ подтвердить свое право на объект. Если документы на неоформленный объект утеряны, восстановить их сложно, зачастую только через суд. Если же права зарегистрированы, копию документов можно получить в любое время в ближайшем офисе МФЦ.

