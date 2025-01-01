В Прикамье автодилера обязали выплатить 385 тысяч за непоставленное оборудование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2025 года жительница Пермского края купила в ООО «Демидыч» пикап Great Wall Poer. Она также заключила договор на приобретение дополнительного оборудования, включая кузов-кунг и фаркоп, стоимостью 235 тыс. руб. Оплата была произведена в день подписания документов, но автомобиль передали без этого оборудования.

Покупательница потребовала от дилера вернуть деньги за непредоставленный товар. Хотя менеджеры обещали решить вопрос, деньги так и не были возвращены. Тогда женщина обратилась в Березниковский городской суд Пермского края. Суд удовлетворил её требования и обязал ООО «Демидыч» выплатить стоимость дополнительного оборудования (235 тыс. руб.), компенсацию морального вреда, неустойку и штраф в размере около 150 тыс. руб.

Автодилер попытался обжаловать это решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда подтвердила выводы суда первой инстанции. Было установлено, что продавец не выполнил свою обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и не возместил убытки в установленный срок. В итоге апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу ООО «Демидыч» — без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

