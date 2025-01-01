За сутки в Пермском крае ликвидировано 16 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За воскресенье, 21 декабря, в Пермском крае ликвидировано 16 пожаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Перми произошло четыре возгорания, в Пермском муниципальном округе — три, в Добрянском — два, по одному пожару зарегистрировано в Соликамском, Чердынском, Кунгурском, Юсьвинском, Оханском, Чернушинском и Лысьвенском муниципальных округах.

В результате этих происшествий есть погибший и травмированные.

Для предотвращения новых случаев возгорания 21 декабря на территории Пермского края 180 профилактических групп, в состав которых вошли 432 человека, провели 1677 обходов жилых домов, проинструктировали 2527 человек по правилам пожарной безопасности, распространили 1992 памятки.

В ведомстве напомнили, что в населенных пунктах и на частных территориях запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи за пределами специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы. В МЧС также призвали соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

