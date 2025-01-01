Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа информировала о том, что в Пермском крае автомобиль оказался в кювете и опрокинулся.

Инцидент произошёл утром 21 декабря в Кунгуре. Примерно в 11:55 диспетчерская служба округа сообщила о происшествии, и на место выехала группа оперативного реагирования № 3.

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Прибыв на место, спасатели стабилизировали автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фотографии, опубликованные в сообщении, показывают автомобиль, лежащий на обочине дороги, в нескольких метрах от проезжей части. Машина, у которой разбито лобовое стекло, съехала с ул. Воровского в центральной части Кунгура.

