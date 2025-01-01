Пермь посетит глава Сбербанка Герман Греф Он приедет 16 декабря Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермь на этой неделе приедет глава Сбербанка Герман Греф. Он посетит город во вторник, 16 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Визит будет приурочен к открытию школы IT-технологий «Школа 21», которая будет готовить цифровых инженеров. Образовательное учреждение откроется на базе технопарка Morion Digital. Проект реализуется Сбером совместно с правительством Пермского края.

«Школа 21» — это образовательная инициатива от Сбера, направленная на подготовку специалистов в области IT-технологий. Она была запущена в 2018 году, и сейчас действует в 19 кампусах по всей России.

