Пермский бизнесмен три года судится с лишившей его сотен миллионов рублей женой

фото тг-канала Baza

Пермяк Виталий П., 42-летний бизнесмен, более трёх лет пытается добиться правосудия в отношении своей жены Анны Ф., которая, по его словам, удерживала его в реабилитационном центре «Титан» против его воли и лишила имущества на сотни миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Виталий признался изданию, что несколько лет назад у него были серьёзные проблемы с алкоголем, и он пытался справиться с ними, даже добровольно отправившись в центр на лечение. После месяца реабилитации он вернулся домой, где его встретила жена. Однако вскоре он снова начал употреблять алкоголь, и тогда Анна привезла его обратно в «Титан».

После повторного курса лечения Виталий хотел покинуть центр, но, по его словам, Анна и сотрудники центра не позволили ему это сделать. Они сообщили ему, что он не сможет выйти, пока она оплачивает его «лечение». Анна поставила условие: если он хочет увидеть своих детей, он должен переписать на неё имущество. Она принесла ему проект документа, который он отказался подписывать. В результате, по словам Виталия, сотрудники центра начали оказывать на него давление, утверждая, что иначе он не выйдет из «Титана».

В итоге Виталия вывезли к нотариусу, где он под присмотром сотрудников центра подписал брачный договор, лишив себя доли в бизнесе, квартиры, крупной суммы денег (по 100 тыс. в евро и долларах, 4,7 млн в рублях) и автомобиля Range Rover. Через два дня он был освобождён. В феврале Анна подала на развод. Виталий обратился в полицию, и было возбуждено уголовное дело, но, по его словам, за почти три года его жена ни разу не была вызвана на допрос.

