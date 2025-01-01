МЧС предупредило о снегопадах и гололёде в Пермском крае Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 15 декабря в Прикамье ожидаются неблагоприятные погодные условия: ночью возможен сильный снег, а в некоторых районах может образоваться гололёд. Из-за этих погодных условий возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, образование заторов и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам также следует проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части.

В случае чрезвычайной ситуации в МЧС призвали звонить по телефону экстренных служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

