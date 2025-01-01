В Прикамье 14 декабря пройдёт сильный снегопад Ожидается гололёд Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 14 декабря в южных районах Прикамья ожидается сильный снегопад, а в некоторых местах — гололёд. В связи с прогнозируемыми погодными условиями возможны аварии на линиях электропередачи, в системах ЖКХ, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и образование заторов на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам также следует проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части.

Жителей призвали быть бдительными и осторожными, сообщить родным и знакомым о прогнозируемых погодных условиях, правилах безопасного поведения и мерах пожарной безопасности.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по следующим номерам: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный). Также можно обратиться на «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю по номеру 8(342) 258-40-02.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.