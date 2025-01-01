Прикамская прокуратура добилась выплаты матподдержки семье погибшего на СВО После вмешательства прокуратуры им выплатили 1 млн Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края провела проверку по обращению родителей военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.

В ходе проверки установлено, что уполномоченный орган отказал семье в назначении региональной материальной помощи. Прокурорская проверка показала, что решение краевой комиссии было принято без надлежащего учёта всех обстоятельств, связанных с заключением гражданином контракта на военную службу, что привело к нарушению прав членов его семьи на получение предусмотренной законом меры социальной поддержки.

После вмешательства прокуратуры материальная помощь в размере 1 млн руб. была выплачена заявителям.





