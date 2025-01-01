На содержание дороги из Карагая в Кудымкар Прикамья выделят 296 млн рублей Её протяжённость составляет более 91 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» объявило торги на поиск подрядчика для содержания автомобильной дороги Карагай—Кудымкар. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 296,1 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо обеспечить нормативное содержание всех элементов дороги протяжённостью 91 км (тротуары, дорожное полотно, обочины, водоотводы, искусственные сооружения, дорожные знаки, ограждения). Исполнитель должен проводить уборку предметов и мусора, очищать обочины, тротуары от снега и наледи, водоотводные канавы, остановки, покрытия от пыли и грязи, восстановить изношенные слои асфальтобетонного покрытия и др. Общая площадь асфальтобетонного покрытия превышает 835 тыс. кв. м.

Заявки принимаются до 29 декабря, итоги конкурса подведут 30 декабря 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.