В Перми чаще всего делят отпуск на части те, кто хорошо зарабатывает
Согласно Трудовому кодексу России, каждый работник обязан ежегодно использовать 14 дней непрерывного отпуска. Как пермяки распоряжаются оставшимися днями, выяснилось в ходе опроса SuperJob.
34% предпочитают использовать их полностью, отдыхая 4 недели раз в год или 2 недели дважды в год. 20% делят отпуск на равные части и берут его в разные периоды. 12% выбирают одну неделю полностью и несколько коротких периодов отдыха. 8% предпочитают делить оставшиеся дни на короткие отрезки. 11% не используют вторую половину отпуска, накапливая дни.
Мужчины чаще предпочитают брать отпуск единым блоком (40%), в то время как женщины склонны делить его на части (28%). Среди женщин это предпочтение проявляется более ярко (42%), чем среди мужчин (32%).
Особенно заметно это среди тех, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц: 48% из них выбирают дробление отпуска на части.
