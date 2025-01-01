В Перми чаще всего делят отпуск на части те, кто хорошо зарабатывает Поделиться Твитнуть

Согласно Трудовому кодексу России, каждый работник обязан ежегодно использовать 14 дней непрерывного отпуска. Как пермяки распоряжаются оставшимися днями, выяснилось в ходе опроса SuperJob.

34% предпочитают использовать их полностью, отдыхая 4 недели раз в год или 2 недели дважды в год. 20% делят отпуск на равные части и берут его в разные периоды. 12% выбирают одну неделю полностью и несколько коротких периодов отдыха. 8% предпочитают делить оставшиеся дни на короткие отрезки. 11% не используют вторую половину отпуска, накапливая дни.

Мужчины чаще предпочитают брать отпуск единым блоком (40%), в то время как женщины склонны делить его на части (28%). Среди женщин это предпочтение проявляется более ярко (42%), чем среди мужчин (32%).

Особенно заметно это среди тех, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц: 48% из них выбирают дробление отпуска на части.

