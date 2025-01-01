Как выбрать торт на заказ Поделиться Твитнуть

Праздничный торт — кульминация любого торжества. Чтобы он идеально соответствовал событию и поразил гостей вкусом и внешним видом, необходимо учесть четыре ключевых параметра: размер, форму, начинку и оформление. Рассказываем, на что обращать внимание при заказе доставки тортов на любой праздник.

Правильный расчёт веса торта гарантирует, что десерта хватит всем. Общепринятая норма — 150—200 г готового угощения на одного взрослого гостя. При обилии других десертов или большом количестве детей норму можно снизить до 120—150 г. Сообщите кондитеру точное число гостей, а он скорректирует вес. Рекомендуется также делать небольшой запас в 500 г.

Форма, высота и удобство нарезки влияют на внешний вид и на удобство подачи десерта. Круг, квадрат или прямоугольник — самая популярная и универсальная форма, которая идеальна в нарезке. Для свадеб и крупных юбилеев подходят многоярусные конструкции. Для фуршетов и детских праздников хороши порционные десерты.

При выборе начинки необходимо ориентироваться на общий возраст и сезонность мероприятия. Есть классические и универсальные начинки, которые подходят всем. Например, «Красный бархат», медовик, классический чизкейк, бисквиты с ягодными конфитюрами.

Для молодёжных вечеринок и небольших камерных праздников подойдут трендовые вкусы — манго-маракуйя, фисташка-малина, а также солёный декор. Для летних событий можно выбрать начинку тортов в виде легких йогуртовых или фруктовых муссов. Для осени и зимы — более насыщенные и плотные вкусы с пряностями, например корицей, имбирём.

Оформление должно соответствовать стилю и цветовой гамме торжества. Оно может быть минимальным, с покрытием крем-чизом или ганашем, без избытка мастики. Для детских или корпоративных событий можно использовать съедобные сахарные картинки, фигурки из мастики или пряники. Если событие имеет чёткое оформление (например, в стиле Тиффани), предоставьте кондитеру образцы цвета или фотографии, чтобы декор торта точно вписался в общую палитру.

Важно сообщить кондитеру об аллергиях для использования безопасных красителей.

