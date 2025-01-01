Пропавшего два года назад жителя Прикамья насильно удерживали в работном доме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Поиски 25-летнего жителя Кудымкара, который пропал летом 2023 года, завершены, сообщает «КП-Пермь».

Молодой человек отправился в Екатеринбург на работу вместе с другом, намереваясь заработать на покупку квартиры. Последний раз его мать общалась с ним в июле 2023-го, когда он обещал скоро завершить дела и вернуться домой. Однако после этого он перестал выходить на связь, что вызвало беспокойство у его близких.

В марте 2024 года следователь связался с матерью пропавшего и сообщил, что её сын был задержан в Екатеринбурге, но на следующий день был освобождён. Женщина узнала сына по фотографии, но не могла понять, почему ей не сообщили об этом сразу и почему его отпустили без уведомления семьи.

9 ноября пропавший мужчина связался с матерью и написал: «Привет. Хочу домой». Он находился в торговом центре «Гринвич» и просил его забрать. Родственники из Екатеринбурга забрали его. В телефонном разговоре он рассказал, что его насильно удерживали в работном доме, отобрали документы и телефон, а также нанесли телесные повреждения. Мужчина обещал рассказать подробности по возвращении домой.

