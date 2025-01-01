Как переехать в другую страну Поделиться Твитнуть

Когда человек решает переехать в ЕС, одной из первых и базовых задач становится оценка уровня безопасности в той или иной стране. Сегодня используется маркер GPI — глобальный индекс мира, который оценивает страны по трём ключевым доменам: безопасность и социальная защита, внутренние и внешние конфликты, уровень милитаризации. Чем ниже общий балл, тем лучше показатели конкретного региона.

Статистика преступности публикуется самими странами, организациями типа UNODC, Eurostat и в национальных статистиках. Политическая стабильность и институциональная устойчивость — индикаторы Всемирного банка (World Bank), институтов риска и управления. Также стоит обратить внимание на инфраструктуру, качество жизни в целом — здравоохранение, социальное обеспечение, транспорт, экологию, образование и т.д.

Ниже рассмотрим страны, которые с учётом упомянутых выше факторов занимают высокие позиции.

Исландия

Исландия уже много лет удерживает лидирующие позиции в международных рейтингах безопасности и мира. В GPI 2025 она занимает первое место. Высокий уровень доверия между гражданами, стабильная социальная система, низкий уровень коррупции — Исландия часто приводится как современный пример успешной и безопасной демократии. Среди нюансов направления — географическая удалённость; ограниченный перечень секторов для экономического развития; холодный климат. Но в плане безопасности Исландия — одна из лучших мировых стран для постоянного проживания.

Австрия

Австрия регулярно входит в число экономически и социально стабильных, безопасных стран. Тут низкий уровень преступности, органы правопорядка работают честно и прозрачно, высокий уровень жизни. Австрия придерживается политики нейтралитета, что минимизирует риски внешних влияний. В плане условий проживания могут быть различия по городам, так что наводите справки до переезда.

Швейцария

Швейцария официально не является членом ЕС, но её часто включают в списки самых безопасных стран Европы. Среди особенностей страны — очень низкий уровень насильственной преступности, высокое доверие к институтам; политическая устойчивость, сбалансированная система федерализма, сильные законы и судебная практика; прекрасная инфраструктура, здравоохранение, уровень жизни. Но переезжающих ждут высокие расходы на проживание, на законодательном уровне действуют строгие требования к иммиграции и адаптации.

Среди других стран, которые могут быть интересны мигрантам из стран СНГ, — Португалия, Ирландия, Дания, Словения, Финляндия. Ознакомьтесь с данными независимых рейтингов, при необходимости проконсультируйтесь с миграционными юристами.





