Директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» лично проконсультировала клиентов в Березниках

Фото: пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках состоялся традиционный День клиента. С жителями лично пообщалась директор Пермского филиала компании Мария Круглякова. Она выслушала вопросы, пожелания и предложения горожан, а также собрала обратную связь от сотрудников офиса.

Больше всего березниковцев волновали вопросы платы за тепло и горячую воду. Многие пришли с просьбами помочь разобраться с долгами и узнать, как их можно погасить. Всем посетителям подробно объяснили, какие есть варианты решения таких ситуаций.

Мария Круглякова поблагодарила добросовестных клиентов за своевременную оплату: именно благодаря им энергетики смогли вовремя подготовиться к зиме и провести масштабную реконструкцию теплосетей — в том числе прямо в Березниках.

Особое внимание уделили удобству расчётов. Директор напомнила, что сегодня не обязательно стоять в очереди — всё можно сделать онлайн:

— Юридическим лицам — через личный кабинет на сайте или мобильное приложение;

— Физическим лицам — оформить электронные квитанции, просто подав заявку на сайте Пермского филиала.

«Для нас важно быть рядом с каждым клиентом — независимо от того, где он живёт. Поэтому мы регулярно выезжаем в города нашего края. Особенно сейчас, в начале отопительного сезона, когда вопросов особенно много. Наша цель — сделать общение с компанией простым, понятным и удобным», — подчеркнула Мария Круглякова.

Следующие Дни клиента пройдут уже совсем скоро — в Перми и Чайковском. Жители этих городов тоже смогут лично задать вопросы руководству и получить исчерпывающие ответы.

