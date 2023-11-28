Купить жильё нельзя ждать. Решать вам, где поставить запятую
Несколько месяцев — и всё изменится: цены вырастут, а лучшие планировки разберут. Прогнозы аналитиков, основанные на последних данных, однозначны: готовьтесь к росту цен в 2026 году.1 Это делает текущий момент самым выгодным для совершения сделки. Покупайте сейчас, пока не поздно!
У будущих новосёлов жилого комплекса «Притяжение»2 от PAN City Group3 есть уникальный шанс: успеть купить одну из последних топовых квартир до повышения цен.
Почему купить квартиру стоит именно сейчас?
- «Топовые» планировки постепенно выбывают из наличия. Прямо сейчас у вас еще есть шанс «ухватить» свой идеальный вариант планировки и выбрать нужный этаж.
- Цены вот-вот взлетят. Сейчас вы покупаете по «строительной» цене, которая всегда ниже, чем стоимость готового жилья. Через несколько месяцев дом сдастся, и цены на эти же квартиры станут выше. Покупая сейчас, вы фиксируете выгодную цену.
- Ипотека дешевеет — ваша выгода растёт. Снижение ставок по кредитам делает покупку ещё доступнее. Уже сейчас спрос быстро растёт, а значит, скоро цены ответят тем же.
Прямо сейчас у вас есть уникальное преимущество: зафиксировать цену и комфортный ипотечный платеж от 17 777 рублей в месяц4 на квартиру в почти готовом доме с качественной отделкой.
Дом «Притяжение» от PAN City Group предлагает будущим новосёлам топовые квартиры — хиты продаж. Предложение ограничено: в каждом типе предложенных планировок — от уютных студий до просторных «семейных» — осталось всего по 4 свободных варианта. Найдите идеальный вариант для себя, пока выбор ещё есть!
Старт для жизни по своим правилам: квартиры-студии
Площади: 25 м², 30,6 м² и 32,1 м².
Идеальный выбор для тех, кто делает первые шаги к независимости. Такая квартира станет отличным решением для одного человека, студента или молодой пары. Это возможность обрести собственное пространство без переплат, выгодно вложить средства в первую недвижимость или создать уютное гнёздышко.
Простор для повседневной жизни: однокомнатные квартиры
Площади: 36,2 м² и 42,5 м².
Эти квартиры предназначены для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Отдельная кухня-гостиная позволяет легко принимать гостей, организовывать зоны для работы и отдыха. Такой формат подойдёт молодой семье, которая планирует будущее, или специалисту, которому нужен полноценный домашний офис.
Уютное пространство для семьи: трёхкомнатные квартиры
Площадь: 65,1 м².
Просторная трёхкомнатная квартира создана для семей с детьми, где каждому важно личное пространство. Здесь легко разместятся, необходимые зоны для хранения вещей, пространства для игр и отдыха, а также, уютное место для совместных вечеров в большой гостиной. Это инвестиция в долгосрочный семейный комфорт и уют.
Дом «Притяжение» — больше чем просто дом
Название проекта было выбрано не случайно. Мы заложили в него глубокий смысл: создать место силы, где можно быть собой, чувствовать безопасность и безусловную поддержку близких.
Эту философию отражает и лаконичный логотип. В нем заключена идея притяжения центрального элемента, символизирующего дом, семью и личное пространство комфорта. В доме «Притяжение» все создано для счастливой жизни: уютное лобби с мягкой зоной отдыха и детской игровой, тенистый парк для прогулок и развлечений, просторная парковка на 144 машино-места, а наличие отделки «под ключ» будет способствовать желанному новоселью!
Дом построен уже на 78% на октябрь 2025, спешите купить квартиру! Приглашаем вас на персональную экскурсию в «Притяжение»!
Вы можете узнать подробности о Доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 — и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж.
