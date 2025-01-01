Мошенник из Перми продал ставропольцу мусор за 37 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Ставрополе полицейские задержали мошенника, который через интернет продал мусор вместо шлема виртуальной реальности за 37 тыс. руб., сообщает ВГТРК Ставрополье.

К стражам порядка обратился 41-летний житель города. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже шлема виртуальной реальности и связался с продавцом. Тот предложил перейти в мессенджер, чтобы избежать комиссий за перевод. Стороны обговорили условия доставки, и покупатель перевёл деньги.

Однако, когда мужчина получил посылку, в ней оказался строительный мусор. Он попытался связаться с продавцом, но тот перестал выходить на связь.

Злоумышленником оказался 26-летний житель Перми. Его задержали и доставили в отдел полиции Ставрополя. Молодой человек признался, что продал шлем ранее, но не удалил объявление. Когда ему написал покупатель, он решил заработать и отправил мусор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

