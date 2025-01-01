Суд в Перми обязал ТСЖ отремонтировать дырявую крышу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Житель Перми обратился в суд с требованием обязать ТСЖ восстановить целостность кровли его дома. Мужчина утверждал, что из-за регулярных протечек гниют рамы на окнах и потолочное перекрытие. Он считал, что проблема в отсутствии утеплителя между слоями несущей конструкции. Однако представители ТСЖ отрицали эти претензии, ссылаясь на акты осмотра квартиры, где протечки не были зафиксированы. В то же время было установлено, что в квартире установлены шесть мансардных окон, ошибки при монтаже которых могли стать причиной проникновения влаги.

Для выяснения причин проблем суд назначил строительно-техническую экспертизу. Эксперты обнаружили следы протечек в виде коричневатых и желтоватых пятен на стенах и полу, включая зоны вне мансардных окон. Они установили, что осадки проникают в дом из-за негерметичности кровли и отсутствия гидро-ветрозащитной мембраны над одним из окон.

Суд, оценив доказательства, обязал ТСЖ отремонтировать крышу над квартирой истца.

Исполнительный лист был передан судебным приставам по Ленинскому и Индустриальному районам Пермского края. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, ТСЖ уведомили о возбуждении производства и предупредили о возможных последствиях уклонения от исполнения решения суда. Однако применения принудительных мер не потребовалось, так как ТСЖ самостоятельно провело ремонт в полном объёме, что было подтверждено актом о выполненных работах.

