«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»

На площадке Национального центра «Россия» собрались более 700 человек: это председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроекта из 89 регионов страны, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.

Форум посвятили актуальным вопросам консолидации женского сообщества, участию женщин в реализации национальных целей развития страны, женской роли в решении политических, социальных и общественных задач. В центре внимания оказались вопросы поддержки женского лидерства во всех сферах общественной жизни, развитие профессионального потенциала, гармоничное совмещение материнства и занятости, вовлечение женщин в высокотехнологичные отрасли и науку, их активное участие в законотворческой деятельности и предпринимательстве.

Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания «Женского движения Единой России», отражены в народной программе, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума.

«Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы в общем и целом добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил значение Женских клубов, которые организует «Женское движение Единой России». В них обсуждают самые сложные и важные для страны вопросы, такие как здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство. Важна их роль и в поддержке фронта и семей военных.

«Эта деятельность вызывает максимальное уважение. Это не только партийный приоритет, мы с вами понимаем, сейчас вся страна этим занимается. Но, тем не менее, для жён, матерей, дочерей, сестёр наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких», — уверен Председатель партии.

Дмитрий Медведев поручил «Женскому движению Единой России» принять участие в формировании новой народной программы партии, в которой важно учесть предложения, которые поступают от женского актива.

От Пермского края в форуме приняли участие Региональный координатор партпроекта, Депутат Законодательного Собрания Пермского края Татьяна Абдуллина; Региональный председатель общественного совета, Заместитель Министра труда и социального развития Пермского края, начальник управления в сфере содействия занятости Марина Визе; Председатель Первой пермской региональной общественной организации по оказанию психологической помощи населению Ирина Пузанкова; Директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Майя Мартьянова; Председатель Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края Елена Ерохина; Депутат Думы Кунгурского муниципального округа Елена Подосенова.

«Команда Женского движения Пермского края с большим энтузиазмом и удовольствием приняла участие в Третьем Всероссийском форуме «Женщины, создающие будущее», который собрал более 700 женщин со всей России. На форуме обсудили множество важных тем: поддержку семей участников СВО, выявление лучших проектов и инициатив на местах, наставничество, развитие женского предпринимательства, участие женщин в политике, психологическую помощь семьям с детьми, а также укрепление семейных ценностей. И это лишь часть вопросов, затронутых на мероприятии. На стратегической сессии направления женские клубы, федеральным координатором направления которого является депутат Государственной Думы Ирина Ивенских, Пермский край представил проект «Мама подростка». Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Пермского края и уже получил положительные отзывы от коллег и экспертов. Как региональный координатор проекта вижу необходимость выявления и поддержки женских инициатив, меняющих жизнь в территориях к лучшему. Это вдохновляющее, яркое, насыщенное и масштабное мероприятие, которое позволило увидеть лучшие проекты страны и стало отправной точкой для новых идей и начинаний!» — отметила Татьяна Абдуллина.

