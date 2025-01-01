Плавание сохранит статус базового вида спорта в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Приказом Министерства спорта РФ плавание продолжит находиться в перечне базовых видов спорта Пермского края с 2026 по 2030 год. АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» поддерживает развитие плавания в регионе.

Плавание получило статус базового вида спорта региона в 2022 году. За это время число наград, завоёванных пермскими пловцами за пределами Прикамья, неуклонно растёт: в 2022 году — 43 медали, в 2023-м — 84, в 2024-м — 93. Спортсмены из Пермского края каждый год включаются в состав cборной России по плаванию. Например, Кира Манохина (СК «Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов) в этом году в составе российской команды пловцов завоевала высокие награды на Первенстве Европы в Словакии и на Первенстве мира в Румынии.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Задача сохранить за плаванием статус базового вида спорта была приоритетной для Федерации плавания Пермского края. Мы продолжим максимально использовать это преимущество для развития плавания с точки зрения улучшения результатов спортсменов и повышения квалификации судей.

В перечень базовых вносятся виды Олимпийских и Паралимпийских игр, а также иные виды, развиваемые субъектами Российской Федерации на своих территориях с учётом сложившихся исторических традиций спорта высших достижений, представительства спортсменов от субъектов РФ в составах сборных команд страны по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и в международных официальных мероприятиях. Включение вида спорта в перечень осуществляется на основании заявки отраслевого органа исполнительной власти субъекта РФ.

