В Перми прекращает работу колл-центр агентства «СВОИ» Решение принято в связи с вступлением в силу поправок в федеральное законодательство

Компания «СВОИ», являющаяся одним из лидеров социологических исследований в Пермском крае, объявила о предстоящем закрытии своего колл-центра. Согласно заявлению, причиной послужили изменения в федеральном законодательстве.

Как пишет 59.ru, Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» подтвердила информацию о закрытии колл-центра агентства «СВОИ» с начала октября. Решение принято в связи с вступлением в силу поправок в ФЗ № 41 от 01.04.2025, которые начали действовать с 1 сентября.

Агентство «СВОИ», основанное в 1999 году, специализируется на социологических и маркетинговых исследованиях, с акцентом на электоральные исследования, изучение общественного мнения и государственные темы.

Среди заказчиков «СВОИ» — органы государственной и региональной власти, маркетинговые агентства, банки и операторы связи. Колл-центр занимался проведением опросов, оценкой качества услуг и сбором обратной связи.

Екатерина Марочкина, председатель «Группы 7/89», пояснила, что новые правила маркировки бизнес-звонков, призванные защитить граждан от мошенничества, привели к увеличению расходов для социологических агентств. Операторы стали взимать плату за каждую попытку дозвона, а не только за успешные соединения.

В уведомлении колл-центра «СВОИ» отмечается, что поддержание инфраструктуры и расходы на маркировку звонков сделали работу центра экономически нецелесообразной.

При этом генеральный директор агентства «СВОИ» Александр Нода заверил, что организация продолжит работу, используя онлайн-опросы и другие методы исследований. Закрытие колл-центра не означает прекращения деятельности компании.

