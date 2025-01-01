Перенесли дату и место проведения концерта Сергея Лазарева в Перми Уже купившим билеты скоро придут уведомления Поделиться Твитнуть

В связи с огромным ажиотажем вокруг концерта Сергея Лазарева запланированное на 1 декабря выступление артиста в ДК Солдатова в рамках тура «Шоумен» переносится. Об этом пишет ВЕТТА.

Организаторы столкнулись с необходимостью сменить место проведения из-за полного отсутствия билетов.

Как стало известно, концерт состоится на площадке УДС «Молот» на день позже — 2 декабря.

Зрителям не стоит беспокоиться: все купленные ранее билеты будут действительны. Новые места в зале будут распределены с учётом стоимости и видимости, аналогичных первоначальным билетам. В скором времени покупатели получат индивидуальные сообщения с информацией о новых местах.

