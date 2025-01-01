Команда «Уралхима» — победитель соревнований «Трудовые резервы» Поделиться Твитнуть

Автор фото: Эдвард Тихонов

Сборная филиалов «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стала победителем фестиваля игровых видов спорта «Трудовые резервы» среди 18 команд предприятий Пермского края. Соревнования прошли в Перми, в них приняли участие более 400 человек из 18 компаний региона.

Автор фото: Эдвард Тихонов

Спортсмены филиала «ПМУ» заняли первое место в командном зачете по баскетболу и получили право представлять Пермский край на всероссийских соревнованиях в этом виде спорта. Атлеты «Уралхима» также завоевали золото в командных соревнованиях по баскетболу 3х3, в дартсе и настольном теннисе. Сотрудники «ПМУ» Лилия Москотина и Илья Карнаух получили слоты на участие в соревнованиях федерального уровня по дартсу. Второе место сборная «ПМУ» заняла в перетягивании каната в категории свыше 720 кг.

Автор фото: Эдвард Тихонов

Михаил Шафранов, инструктор по спорту филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Команда «Уралхима» в который раз доказывает, что внимание к здоровью сотрудников, командный дух и воля к победе приносят отличный результат. Пожелаем нашим спортсменам победы на всероссийских соревнованиях!

В филиалах «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «Уралхим» для сотрудников проводится множество мероприятий, которые позволяют проявить себя в общественной жизни, реализоваться в спорте и творчестве.

