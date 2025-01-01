В больнице Прикамья фиктивно оформленный хирург-ортопед два года получал зарплату Ущерб превысил 220 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае судебные приставы обеспечили выплату уголовных штрафов, назначенных за содействие в подлоге документов и хищении средств, об этом сообщили в ГУФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что согласно решению Большесосновского районного суда, вынесенному в мае текущего года, бывшая главврач и хирург-ортопед Частинской районной больницы были признаны виновными в должностных преступлениях, совершенных по предварительному сговору.

Суд установил, что экс-руководитель больницы фиктивно оформила на работу хирурга-ортопеда, которая, не выполняя свои обязанности, в течение двух лет получала зарплату. Часть этих денег главврач присваивала себе.

В результате незаконных действий медицинских работников бюджет Пермского края и больница понесли ущерб в размере более 220 тыс. руб.

Бывшая главврач была признана виновной в растрате и служебном подлоге, ей назначили штраф в 250 тыс. руб. Хирурга-ортопеда осудили за содействие в этих преступлениях и обязали выплатить 150 тыс. руб. Исполнительный лист о взыскании штрафа поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Судебный пристав уведомил должницу о начале исполнительного производства и предупредил о возможности замены штрафа на другое наказание в случае просрочки оплаты. В качестве обеспечительной меры был наложен запрет на регистрационные действия с автомобилем KIA SELTOS, принадлежащим женщине.

Гражданка своевременно погасила задолженность, и исполнительное производство было завершено.

